Milli sporcu Mustafa Ayyorkun'un acı ölümü

Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun, 31 Mayıs'ta koşulan 2025 Tour of Iran yarışının 5. ve son etabında geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.



Ayyorkun, kaldırıldığı hastanede dün gece hayata gözlerini yumdu.

BAKAN BAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcu için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:



"2025 Tour of Iran yarışında geçirdiği elim kaza sonucu ağır yaralanan Spor Toto Bisiklet Takımı sporcumuz Mustafa Ayyorkun’un vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Milli sporcumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA



Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yer alan ifadeler ise şöyle:



İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında, 31 Mayıs Cumartesi günü yaşanan elim kazada Spor Toto Bisiklet Takımı sporcumuz Mustafa Ayyorkun ağır yaralanmıştı. Ne yazık ki, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sporcumuz kurtarılamamış ve dün gece vefat etmiştir.



“Derin bir üzüntü içerisindeyiz”. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Emin Müftüoğlu, yaşanan acı olayla ilgili yaptığı açıklamada; “Yarış sırasında meydana gelen kazanın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, T.C. Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz Konsolosluğumuz ve İranlı yetkililerle yakın temas halinde olduk. Cumartesi gününden bu yana süreci yakından ve titizlikle takip ettik. Hastaneden sporcumuzun boynunda çatlak olduğu ve üç gün kontrol altında tutulacağı bilgisini almıştık. Sağlık durumu olumlu seyrediyordu. Ancak dün gece gelen ani vefat haberi hepimizi derinden sarstı. Çok üzgünüz. Mustafa Ayyorkun, Türk bisikleti için büyük bir değerdi." dedi.



Türk bisikletinin genç ve gelecek vadeden isimlerinden biri olan Mustafa Ayyorkun'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere Spor Toto Bisiklet Takımı'na, tüm bisiklet camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.