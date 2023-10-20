Milli sporcu Şahika Ercümen kırdığı dünya rekoruyla ilgili konuştu: Cumhuriyet kadınları çok başarılı

Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kıran milli sporcu Şahika Ercümen, başarısını Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf etti.



Tarihe adını yazdıran milli sporcu Şahika, tüm enerjisini elinden geldiğince Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için Cumhuriyet'in 100. yılına aktarmaya çalıştığını belirtti.

Son 2 yıldır çok yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürdüğünü anlatan Şahika, bunun sonuncunda Cumhuriyet'in 100. yılında katıldığı şampiyonalarda, Türkiye'nin yanı sıra dünya rekorları da kırdığını vurguladı.



Şahika, kendisini başarı yolculuğuna götüren en önemli şeylerden birinin vazgeçmemek olduğunu dile getirdi.



Bugüne kadar elde ettiği başarılarla büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Şahika, bu yılki sportif kariyerini Cumhuriyet'e yakışır bir şekilde dünya rekoruyla tamamladığını söyledi.



Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini belirten milli sporcu, "Cumhuriyeti'mizin 100. yılında ülkemize bir dünya rekoru kazandırdığım için çok mutluyum. Cumhuriyet kadını ve milli sporcu olarak herhalde daha büyük bir gurur olamazdı. Nice yüzyıllara diliyorum. Tabii ki ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim." diye konuştu.



"CUMHURİYET KADINLARI ÇOK BAŞARILI, MOTİVE EDİCİ"



Milli sporcu, kadınların her alanda çok başarılı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet kadınları çok başarılı, motive edici. Ben de onların başarılarını izleyerek motive oluyorum. Bir ben bir şeyler yapıyorum, bir voleybol takımımız yapıyor. Oradan işte başka bir arkadaşımız çıkıyor. Sürekli kadınların Cumhuriyet'imizin 100. yılında başarısını duyuyoruz. Bu gerçekten çok gurur verici." ifadelerini kullandı.



Dünya şampiyonalarının hep uzak ülkelerde olması nedeniyle evinden uzak kaldığını ve yaklaşık 3 ay Türkiye'ye hiç dönmediğini aktaran Şahika, en büyük hayalinin ülkesinde bu organizasyonların yapılmasını görmek olduğunu kaydetti.