Milli sporcu Selene Durna kimdir, kaç yaşındaydı?

Selene Durna 25 Haziran 1992 yılında dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi milli atlet antrenörlük bölümü mezunu olan Durna, Türkiye’yi temsil ettiği birçok ulusal ve uluslararası turnuvada başarı göstererek adını duyurmuştur. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu Durna, geçen yıl Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün atletizm takımına katılmıştı.