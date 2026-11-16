Milli sporcu Ümmügülsüm Arlı, dünya ikincisi oldu

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ümmügülsüm Arlı'nın elde ettiği başarının Türkiye ve Samsun 'a armağan edildiği belirtilerek, milli sporcu tebrik edildi. Açıklamada ayrıca sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür edilerek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Genç yaşına rağmen uluslararası arenada elde ettiği derecelerle dikkat çeken Ümmügülsüm Arlı'nın dünya ikinciliği, Samsunspor camiasında da sevinçle karşılandı.