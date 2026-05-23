Milli sporcu Zümra Rezzan İm'den gümüş madalya
23.05.2026 22:34
Son Güncelleme: 23.05.2026 22:35
Milli sporcu Zümra Rezzan İm, Avrupa Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Zümra Rezzan İm, gümüş madalyada kaldı.
Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycan'dan Madina Sadigova ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9-6'lık skorla kaybeden ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.
YARIN TAKIM FİNALLERİ VAR
Avrupa Karate Şampiyonası, yarın düzenlenecek madalya müsabakalarının ardından sona erecek. Organizasyonun son günü; Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar, Ozan Parlak’tan oluşan erkek kata takımı, Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan, Kadir Furkan Genç'ten oluşan erkek kumite takımı ile para karatede Suna Saraçoğlu, Ahmet Kayra Ödemiş ve Berkay Uslu finalde altın madalya mücadelesi verecek.