Milli sporcular Balkan Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı, genel klasmanda da zirvede yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, başkent Belgrad'daki organizasyona 38 sporcuyla katıldı. Şampiyonada 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya elde eden milli atletler, takım halinde Bulgaristan ve Hırvatistan'ın önünde birinciliğe ulaştı.

Şampiyonada madalya alan milli sporcular şöyle:

Altın:

4x400 Metre Erkek Bayrak Milli Takımı (İlyas Çanakçı, İhsan Selçuk, Eren Keser, Kubilay Ençü)

Eda Nur Tulum (400 metre)

Sümeyye Erol (3 bin metre)

Emel Dereli (Gülle atma)

Gümüş:

Ömer Faruk Bozdağ (800 metre)

Necati Er (Üç adım atlama)

Mikdat Sevler (60 metre engelli)

Yasemin Zehra Börekçi (Uzun atlama)

Bronz:

4x400 Metre Kadın Bayrak Milli Takımı (Elif Polat, Zeynep Özkara, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum)

Ertan Özkan (60 metre)

Kıyasettin Kara (3 bin metre)

Elif Polat (400 metre)

Derya Kunur (1500 metre)