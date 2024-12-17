Milli sporculardan 2024 yılında 7 bin 294 madalya

Milli sporcular, 2024 yılında Avrupa ve dünyadaki çok sayıda uluslararası şampiyonada 2 bin 393'ü altın, 2 bin 434 gümüş ve 2 bin 467 de bronz olmak üzere toplam 7 bin 294 madalya elde etti.



Ay-yıldızlı sporcular, 1 Ocak 2024'ten 12 Aralık 2024'e kadar Avrupa'da ve dünyada Türkiye'nin ismini zirveye taşımak ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için mücadele etti.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 100 sporcu ile 18 branşta mücadele veren milli sporcular, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya kazanırken, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise tarihinin en başarılı sonuçlarını elde etti. Paralimpik ay-yıldızlı sporcular, Paris 2024'te 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz olmak üzere 28 madalya ile rekorlar kırdı. Organizasyonda 10 farklı branşta madalya kazanan Türkiye, birçok açıdan tarihi başarılar yakaladı.



Türkiye, uluslararası şampiyona ve turnuvalarda 64 farklı federasyona bağlı sporcularla madalya kazanmaya çalıştı. Milli sporcular 2024'te Avrupa şampiyonalarında bu sene 290 altın, 277 gümüş ve 303 de bronz olmak üzere 870 madalyanın sahibi olurken, dünya şampiyonalarında ise 120 altın, 167 gümüş ve 213 de bronz olmak üzere toplam 500 madalya kazanma başarısı gösterdi.



MADALYA SIRALAMASINDA ÖNE ÇIKAN FEDERASYONLAR



2024 senesinde en çok madalyayı milli kick boksçular kazanırken, Türkiye Kick Boks Federasyonu bünyesinde yarışan sporcular dünya şampiyonalarında 14'ü altın 57 madalya, Avrupa şampiyonalarında ise 10'u altın 43 madalyanın sahibi oldu.



Milli kick boksçular diğer organizasyonlarla birlikte bin 702 madalya kazanarak öne çıktı.



Uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarı açısından milli kick boksçuları, bin 180 madalya ile Türkiye Tenis Federasyonu sporcuları takip etti. Türkiye Yüzme Federasyonu sporcuları da 581 madalya kazanarak 2024 yılı uluslararası başarıda üçüncü sırayı aldı.



Milli tekvandocular 423 madalya, milli karateciler 365 madalya, milli vücut geliştirmeciler 265 madalya, milli judocular 254 madalya, milli atletler 239 madalya, milli halterciler 234 madalya ile kürsüye çıkma sevinci yaşadı.

