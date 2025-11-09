Milli taekwondocular Avrupa şampiyonu

Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası, 7 sıklette yapılan üçüncü gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Avrupa Taekwondo Birliği'nin (ETU) düzenlediği organizasyonun son gününde erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59 kiloda Elif Esmira Özdirim altın madalya kazandı. 59 kiloda Eylül Duru Varlık gümüş, kiloda Berfin Avcı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Milliler, genel klasman ve kadın takımı olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkek milli takımı ise Avrupa üçüncüsü oldu.