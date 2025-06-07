Milli Takım ABD'de: "Seneye de burada olmak istiyoruz"

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün ABD ile oynanacak özel maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.

Oynayacakları 2 maçın, adaptasyon maçları olduğunu söyleyen Montella, şöyle devam etti:

"Arzu edilen bir rakip olduğumuz için davet etmeleri bizi tabii ki mutlu etti. Buradayız seneye de burada olmak istiyoruz. Bizim için iki önemli maç oynayacağız. Hazırlık maçları olabilir, belki çok fazla önem taşımıyor gibi gözükse de bizim için sonuç almak da en önemli kısım. Bu nedenle en iyi performansımızı vereceğiz."

Montella, ABD karşısında sahaya süreceği 11'le ilgili soruya ilişkin, "İlk 11'le alakalı kafamda çok net fikir oluştu. Fazladan futbolcular da getirdik, gelecek vadeden futbolcuları da getirdik, bizimle zaman geçirmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

"MAALESEF YAPAY ZEKAYLA ÇÖZEMİYORUM"

Genelde kararlarını ligdeki performanslara göre verdiklerini belirten Montella "Her seferinde en iyi olan hangisiyse onları çağırmaya çalışıyoruz.

Sonra da hocanın görevi başlıyor. Genel olarak hazırlığımız en iyilerin üzerine olacak.

Bazen aynı pozisyonda iki iyi oyuncu oluyor, o zaman zor karar veriyoruz ama bunlar da güzel zorluklar.

Yapay zeka kullanarak eksik olan taraflarımızı maalesef çözemiyorum." diye konuştu.