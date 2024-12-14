Milli takım fikstürü belli oldu: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu. Milli takım ilk maçını Gürcistan ile yapacak. İşte, Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi...



Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.



A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:



4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye



7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı



11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye



14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan



15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan



18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye