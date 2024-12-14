Milli takım fikstürü belli oldu: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki fikstürü belli oldu. İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, elemelerde E Grubu'nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Peki, Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu. Milli takım ilk maçını Gürcistan ile yapacak. İşte, Gürcistan-Türkiye milli maçı tarihi...
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
A Milli Futbol Takımı'nın elemelerdeki maç fikstürü şöyle:
4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye
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