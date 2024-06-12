Milli Takım, Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü.



August Wenzel Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.



ANTRENMANA YOĞUN İLGİ



Taraftara açık gerçekleştirilen idmana gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Antrenmanı izlemek isteyen taraftarlar biletleri daha önce tüketmişti.

Türk taraftarlar Türkiye tezahüratları ile büyük coşku yaşarken, tribünlerde Mehter Marşı da çalındı.

August Wenzel Stadyumu'nun yaklaşık 5 bin kişilik kapasitesi dolarken stadyum çevresinde de çok sayıda Türk taraftar yer aldı.

MERT GÜNOK VE İRFAN CAN KAHVECİ TEDBİR AMAÇLI İDMANA KATILMADI



A Milli Futbol Takımı’nda kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Milli oyuncu Zeki Çelik ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu ve Ahmetcan Kaplan da antrenmanın ikinci bölümünde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.

Şampiyonada ilk maçını 18 Haziran Salı günü Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak ay yıldızlı ekip, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.