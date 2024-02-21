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Milli takım için Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle A Milli Takım'a göz kırptı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın gelecek ay Avusturya ve Macaristan ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarında kadroya Semih'i de dahil etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Milli takım için Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki gollerine devam ederken A 'a göz kırptı.

Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın gelecek ay Avusturya ve Macaristan'la oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih'i dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

Ayrıca İtalyan çalıştırıcı Semih'in Beşiktaş'taki performansını A Milli Takım'da da sürdürmesi halinde EURO 2024 turnuvasında kadroya dahil edebileceği kaydedildi.

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 9 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. 

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