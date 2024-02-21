Milli takım için Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki gollerine devam ederken A Milli Takım'a göz kırptı.
Fanatik'in haberine göre, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın gelecek ay Avusturya ve Macaristan'la oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Semih'i dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü.
Ayrıca İtalyan çalıştırıcı Semih'in Beşiktaş'taki performansını A Milli Takım'da da sürdürmesi halinde EURO 2024 turnuvasında kadroya dahil edebileceği kaydedildi.
Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 9 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.
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