Milli takım kader maçında

A Milli Takım , 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için bu sabah sahaya çıkacak.

"Bizim Çocuklar" , D Grubu'nun bir diğer puansız ekibi Paraguay ile karşılaşacak.

Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milli takım , ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor.

A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu şöyle: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail,

Yunus, Arda, Kenan ve Kerem.

İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nde 4-1 kaybeden Paraguay da bu maça 'tamam ya da devam' parolasıyla çıkacak.

San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.