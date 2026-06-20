Milli takım kader maçında
20.06.2026 02:44
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda "tamam mı, devam mı" niteliğinde bir maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, D Grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay ile saat 6'da karşılaşacak.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine devam edebilmek için bu sabah sahaya çıkacak.
"Bizim Çocuklar" , D Grubu'nun bir diğer puansız ekibi Paraguay ile karşılaşacak.
Avustralya yenilgisinin ardından Arizona'da kampa giren milli takım , ikinci maçın oynanacağı San Francisco'ya geçti ve burada son çalışmalarını tamamladı. İlk maçında gol bulamayan millilerin Paraguay karşısında sahaya daha hücumcu bir 11'le çıkması bekleniyor.
A Milli Takım'ın muhtemel kadrosu şöyle: Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Ferdi, Hakan, İsmail,
Yunus, Arda, Kenan ve Kerem.
İlk maçta ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nde 4-1 kaybeden Paraguay da bu maça 'tamam ya da devam' parolasıyla çıkacak.
San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda oynanacak maç sabah saat 6'da başlayacak. Mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.