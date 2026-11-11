Milli Takım kampında Can Uzun'un doğum günü kutlandı
11.11.2026 23:44
DHA
A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde İzmir'deki kampında futbolcu Can Uzun'un 21'inci yaş günü için pasta kesildi.
A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi kampta milli futbolcu Can Uzun'un 21. doğum günü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla kutlandı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram ederken, milli futbolcu; teknik direktör Sergen Yalçın, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini de kabul etti.