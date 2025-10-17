"Milli takım kampını terk etti" denilmişti: Berke Özer'in kulübünden resmi açıklama geldi!

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 3. ve 4. maçlarında Bulgaristan ile Gürcistan'la karşılaşmıştı.



Ay-yıldızlılar; Bulgaristan'ı 6-1, Gürcistan'ı ise 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası play-off'u için büyük avantaj elde etmişti.



İlk olarak oynanan Bulgaristan maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kaleci Berke Özer'in izinsiz olarak milli takım kampını terk ettiği açıklanmıştı. LILLE'DEN AÇIKLAMA



Milli aranın sona ermesi ve futbolcuların kulüplerine dönmesinin ardından Özer'in takımı Lille cephesinden de açıklama geldi.



Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, Berke Özer ile görüştüğünü ve oyuncunun herhangi bir problemi olmadığını söyledi.

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Roma maçı öncesinde böyle görüntülendi.

"BANA NELER OLDUĞUNU AÇIKLADI" Öğrencisiyle konunun perde arkasını konuştuğunu aktaran Genesio, "Berke Özer ile sadece duyduklarıma ya da okuduklarıma güvenmemek için konuştum. Bana neler olduğunu açıkladı. Gelecekte ne olacağını hiç bilmiyorum. Takıma geri döndü, pazar günü oynamaya hazır." dedi.

Berke Özer, A Milli Takım'ın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçı sonrası arkadaşlarıyla böyle sevinmişti.

NE OLMUŞTU?



TFF'nin Berke Özer için yayınladığı bildiride şu ifadeler yer almıştı:



"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.



Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.



"KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞ"



Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.



Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

Türkiye Futbol Federasyonu binası.

BERKE ÖZER'DEN CEVAP Berke Özer ise TFF'nin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir cevap yayımlamış ve kampı izinsiz terk etmediğini ifade etmişti.



İşte Özer'in sözleri:



"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa dahil oldum. Kamp boyunca iletişimimde ya da motivasyonumda hiçbir eksilme olmadı.



"DÖNÜŞTE TEKNİK EKİBİMİZE DÜŞÜNCELERİMİZİ İLETTİM"



Maç kadrosunu gördüğümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve yurtdışında gururla temsil ettiğim ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da "teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni" dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım.



Bu karar, oynayan hiçbir arkadaşımı hedef alan ya da saygısızlık içeren bir davranış değildir. Aksine, uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz ve kalitesiyle gurur duyduğum muhteşem bir kaleci rotasyonumuzun parçası olmaktan her zaman onur duydum.



"ADALETLİ BİR DÜZENİN İÇİNDE BULUNMAK İSTİYORUM"



Benim için Milli Takım, kariyerimdeki en büyük gurur kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ay Yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil etmeyi amaçlayan A Milli Takımımızın formasını gururla temsil etmiş olan bir sporcu olarak, her bireye eşit ve adaletli bir düzenin içinde bulunmak istiyor ve yaşanan süreci ve bu konuda yapılan açıklamanın üslubunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."



Berke Özer, sezon başında Eyüpspor'dan Lille'e transfer olmuştu.

MONTELLA: "BUNUN SONUÇLARI OLUR"



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise şöyle konuşmuştu:



"Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur."



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi ısınma çalışmalarını böyle takip etmişti.