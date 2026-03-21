Milli Takım Macaristan’dan şampiyon döndü

20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcular organizasyonda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı.

Turnuvada 50 kiloda Nil Aktaş, 53 kiloda Remziye Karadağ, 68 kiloda Elif Şevval Kurt ve 76 kiloda Sude Naz Çamoğlu altın madalya kazandı. 72 kiloda Eylem Engin gümüş madalya elde ederken 62 kiloda ise Özdenur Özmez bronz madalyaya uzandı.