Milli Takım, Paraguay maçı için Kaliforniya'da

2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentine gitti.

Arizona'daki kamp merkezinden özel uçakla San Jose Havalimanı'na inen milli kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele ulaştı. Millileri, bölgede yaşayan Türkler tezahüratlar ve bayraklarla karşıladı.

Otobüsten inen teknik ekip ve futbolcular otele girerken milli futbolcu Kenan Yıldız, taraftarlara imza verip fotoğraf çektirdi.

20 Haziran Cumartesi Türkiye saatiyle 06.00'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Barton'un yardımcılığını, aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak.