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Milli takım voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi maç takvimi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde ilk 8'de yer alan ülkeler finallere kalacak. Peki, Milli takım voleybol maçları ne zaman?

Milli takım voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi maç takvimi

A Milli Kadın Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

FİLENİN SULTANLARI TAKVİMİ

Milli takımın maç programı şöyle:

- 1. hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran: Fransa-Türkiye

6 Haziran: Türkiye-Tayland

7 Haziran: Türkiye-Polonya

8 Haziran: Çin-Türkiye

- 2. hafta (İstanbul, Türkiye)

18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran: Kanada-Türkiye

21 Haziran: Güney Kore-Türkiye

22 Haziran: Türkiye-Brezilya

- 3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz: Hollanda-Türkiye

11 Temmuz: Çekya-Türkiye

12 Temmuz: Türkiye-İtalya

13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye

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