Milli takım voleybol maçları ne zaman? Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Ligi maç takvimi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. 16 takımın mücadele edeceği Milletler Ligi'nde ilk 8'de yer alan ülkeler finallere kalacak. Peki, Milli takım voleybol maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Milli takımın maç programı şöyle:
- 1. hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran: Fransa-Türkiye
6 Haziran: Türkiye-Tayland
7 Haziran: Türkiye-Polonya
8 Haziran: Çin-Türkiye
- 2. hafta (İstanbul, Türkiye)
18 Haziran: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran: Kanada-Türkiye
21 Haziran: Güney Kore-Türkiye
22 Haziran: Türkiye-Brezilya
- 3. hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz: Hollanda-Türkiye
11 Temmuz: Çekya-Türkiye
12 Temmuz: Türkiye-İtalya
13 Temmuz: Sırbistan-Türkiye
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