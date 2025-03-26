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Milli takımda sakatlanan Dzeko'nun son durumu belli oldu

Milli takımda burnu kırılan Edin Dzeko'nun kontrollerinde oynamasına engel bir durum tespit edilmedi.

Milli takımda sakatlanan Dzeko'nun son durumu belli oldu

Romanya-Bosna Hersek maçında burnu kırılan Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun kontrollerinde ameliyatlık bir durum olmadığı ve oynamasına engel bir durum tespit edilmedi.

Dzeko, kendisi için yapılacak karbon bir maske ile forma giyebilecek.

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dzeko, "Ya hep, ya hiç" mesajını paylaştı.

Dzeko, bu sezon 'de 43 maça çıkmış ve 19 kez gol kaydetmişti.

Milli takımda sakatlanan Dzeko'nun son durumu belli oldu - 1
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