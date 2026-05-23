Milli takımda sakatlık. Araç ile tesise götürüldü
23.05.2026 18:48
Milli takım Dünya Kupası hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, milli takım antrenmanında sakatlandı.
A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını basın açık gerçekleştirdiği yaptığı antrenmanla sürdürdü. Millilerin bugünkü idmanında sakatlık meydana geldi.
Yarı sahada çift kale maçta Kerem Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti.
Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürüldü.
Kerem'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.