Milli takımdaki kriz sonrası ilk kez konuştu: "Değersiz bırakıldım, yine yapardım"
09.12.2025 17:52
Son Güncelleme: 09.12.2025 18:07
NTV - Haber Merkezi
Kariyerine Fransa'da devam eden Berke Özer, milli takımda yaşadığı kriz sonrası itirafta bulundu.
Geçtiğimiz ekim ayında A Milli Futbol Takımı'nda kriz yaşayan ve Montella'nın "Sonuçları olacak" dediği Berke Özer, olay hakkında açıklama yaptı.
“DEĞERSİZ BIRAKILDIM”
beinSports'a konuşan Özer, değersiz bırakıldığını düşündüğünü ve yaptığı şeyi öğünün şartlanda yine olsa yine yapacağını ifade etti.
Özer kriz hakkında şöyle konuştu:
"Farklı bir ülkede ismimi kabullendirmeye çalışırken, kendi ülkemde değersiz bırakıldım. Bunu hissettiğim için böyle bir tepki verdim. Belki şu anki psikolojimle yapmazdım ama o gün yaptığım şeyi o günün şartlarında yine yapardım.
Evet benim yapmış olduğum bir hata var. Ben olmazsam Milli Takım bir şey kaybetmez. Ben kaybederim. Bunun da bedelini ödedim. Ancak sonrasında yapılmış bir açıklama var.
Böyle bir açıklamaya çok şaşırdım. Nefret ve kin dolu bir açıklama beklemiyordum. Yaşanan kavga, ses yükselmesi gibi bir şey yaşanmadı. Böyle bir açıklama beni çok üzdü."
Montella, Berke Özer krizi sonrası sert ifadeler kullanmıştı.
A MİLLİ TAKIM'DA BERKE ÖZER KRİZİ
Türkiye Futbol Federasyonu, milli kalecinin izin almadan kamptan ayrıldığını duyurmuştu. Berke Özer ise bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.
Federasyon'un açıklamasında "Berke Özer, Bulgaristan maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır." denilmişti, bu davranışın kabul edilemez olduğu vurgulanmıştı.
Berke Özer de yazılı bir yanıt paylaşmıştı:
"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrıları ve durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Maç kadrosunu gördügümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanma motivasyonunda olmadığını anladım. İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi istegimle ayrıldım"
"BUNU YAPARSANIZ SONUÇLARI OLUR"
Montella, "Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur." ifadelerini kullanmıştı.