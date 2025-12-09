Milli takımdaki kriz sonrası ilk kez konuştu: "Değersiz bırakıldım, yine yapardım"

Geçtiğimiz ekim ayında A Milli Futbol Takımı'nda kriz yaşayan ve Montella'nın "Sonuçları olacak" dediği Berke Özer, olay hakkında açıklama yaptı.



Geçtiğimiz ekim ayında A Milli Futbol Takımı'nda kriz yaşayan ve Montella'nın "Sonuçları olacak" dediği Berke Özer, olay hakkında açıklama yaptı.



“DEĞERSİZ BIRAKILDIM”

beinSports'a konuşan Özer, değersiz bırakıldığını düşündüğünü ve yaptığı şeyi öğünün şartlanda yine olsa yine yapacağını ifade etti.

Özer kriz hakkında şöyle konuştu:

"Farklı bir ülkede ismimi kabullendirmeye çalışırken, kendi ülkemde değersiz bırakıldım. Bunu hissettiğim için böyle bir tepki verdim. Belki şu anki psikolojimle yapmazdım ama o gün yaptığım şeyi o günün şartlarında yine yapardım.

Evet benim yapmış olduğum bir hata var. Ben olmazsam Milli Takım bir şey kaybetmez. Ben kaybederim. Bunun da bedelini ödedim. Ancak sonrasında yapılmış bir açıklama var.

Böyle bir açıklamaya çok şaşırdım. Nefret ve kin dolu bir açıklama beklemiyordum. Yaşanan kavga, ses yükselmesi gibi bir şey yaşanmadı. Böyle bir açıklama beni çok üzdü."