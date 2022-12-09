Milli Takımı bırakıyor mu? Neymar'dan veda sinyali

Brezilya, Hırvatistan karşısında penaltılarla mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.



Grubundan lider olarak çıkan Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yi mağlup etmişti.



Çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan Sambacılar, 90 dakikası 0-0, uzatma dakikaları 1-1 biten maç sonrası penaltıları 4-2 kaybederek turnuvaya veda etti.



Neymar, maç sonrası yaşadıkları hayal kırıklığından bahsetti.



Brezilyalı tecrübeli oyuncu açıklamasında; "Kafam çok karışık, doğru düşünemiyorum. Milli Takım benim için bitti diyemem ama yine oynayacağımın garantisini veremiyorum." dedi.



Neymar; Rodrygo'nun kaçırdığı penaltı üzerine; "Rodrygo, sorumluluk aldı ve penaltıyı atmak istedi. O, harika bir oyuncu. Hepimiz onun yanındayız." diye konuştu.