Milli Takım'ın ABD mesaisi başladı

Futbolda 2024-2025 sezonunun tamamlanmasının ardından milli mesai başladı.

ABD ve Meksika ile hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol Takımı, ABD'de ilk antrenmanını yaptı.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından New England Revolution'ın tesislerindeki idmanın 15 dakikası basına açık gerçekleşti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapıldı.

Ay yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Milliler, 7 Haziran Cumartesi TSİ 22.40'ta ABD, 11 Haziran Çarşamba TSİ 04.00'te ise Meksika ile karşı karşıya gelecek.