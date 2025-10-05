Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kuralar çekildi.

21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonanın İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi de katıldı.

Son Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında A Grubu'nda yer alacak ve Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Tüm maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.