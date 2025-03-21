Milli takımın Dünya Kupası maçları ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi başlıyor. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ilk haftasında 12 maç yapılacak. Futbolseverler ise milli takımın maç programına odaklandı. Peki, Milli takımın Dünya Kupası maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Türkiye'nin de yer aldığı 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlılar, ilk hafta maçına 4 Eylül'de Gürcistan deplasmanında çıkacak. Millilerin maç programı şu şekilde:
4 Eylül: Gürcistan-Türkiye
7 Eylül: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
11 Ekim: Bulgaristan-Türkiye
14 Ekim: Türkiye-Gürcistan
15 Kasım: Türkiye-Bulgaristan
18 Kasım: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye
ELEMELERİN FORMATI
Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılacak.
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla 16 ekip play-off maçları yapacak.
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