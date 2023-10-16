Milli Takımın EURO 2024'ten elde edebileceği gelirler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 mağlup ettikten sonra 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

KATILIM GELİRİ BELLİ OLDU

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantileyerek 9 milyon 250 bin euro gelir elde etti.

TURNUVA SIRASINDA KAZANILACAK ÖDÜLLER DE BELLİ OLDU

Ayrıca, turnuva sırasında alacakları para ödülleri de belirlendi.

Milli Takım, grup aşamasında galibiyet başına 1 milyon 500 bin euro kazanacak.Berabere kalınması durumunda ise 750 bin euro alacak.

Takım, gruptan çıkarsa 2 milyon euro daha kazanacak ve çeyrek finale yükselirse 3 milyon 250 bin euro elde edecekler.

Yarı finale çıkmaları durumunda 5 milyon euro alacaklar. Şampiyon olmaları halinde ise 10 milyon euro kazanacaklar.