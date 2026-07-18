Milli Takım'ın final etabı kadrosu belli oldu
18.07.2026 02:14
A Milli Takım, Milletler Ligi normal sezonunu Tayland galibiyetiyle 4. sırada tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı kadrosu açıklandı.
2026 FIVB Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4'üncü sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 11.00'de Kanada ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek final etabında mücadele edecek milli takımın kadrosu şöyle:
Libero - Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
Pasör - Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı - Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Smaçör - Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu - Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş