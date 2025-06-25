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Milli Takım'ın Gürcistan maçı Kocaeli'de oynayacak

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan'ı Kocaeli'de ağırlayacak.

Milli Takım'ın Gürcistan maçı Kocaeli'de oynayacak

A Milli Futbol Takımı, FIFA Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaştırma, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek.

Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

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