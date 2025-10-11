Milli takımın yıldızı Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ara transfer döneminde takıma gelecek isimler için çalışmalara başladı.



Fanatik'in haberine göre; Saran, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve bir gün sarı lacivertli takıma dönmek istediğini söyleyen Merih Demiral'ı geri getirmenin hayallerini kuruyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu, bonservis bedeli konusunda kolaylık sağlaması için kulübüyle görüşmeye hazır olduğu da iddia edildi.



Başkan Saran'ın devre arasında olmazsa sezon sonunda mutlaka Demiral'a imza attırmayı hedeflediği öğrenildi.