Milli takımlarda dişe diş mücadele etmişlerdi: Barış Alper-Van Dijk rekabeti yeniden!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor.



A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı.

FİZİKSEL ÜSTÜNLÜK MÜCADELESİ



Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı.

Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. Müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.

