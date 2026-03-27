Milli takımlarını yerden yere vurdular. "Türkler bizi cezalandırdı"

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında Beşiktaş Park'ta karşılaştığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.



Final maçı Kosova-Türkiye arasında 31 Mart Salı akşamı oynanacak.

Türkiye-Romanya maçı, Rumen basınında da manşetlere taşındı.

"Türkiye oyunu kontrol etti, Romanya iyi savunma yaptı ve ev sahibine fazla fırsat vermedi. Arda Güler'in harika pasında Kadıoğlu'nun vuruşu sonucu belirledi." (Agerpres)

“TÜRKLER BİZİ CEZALANDIRDI”

"Türkler Arda Güler'in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı. Romanya, Dünya Kupası için dört yıl daha beklemek zorunda kalacak." (G4 Media)

"Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek." (Adevarul)

"Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü." (Prosport)

"Onlar Süper Arda'ya sahipti biz ise Ratiu'ya. İşte fark buydu. Arda oyunu Gheorghe Hagi gibi yönlendirdi." (Golazo)