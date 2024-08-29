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Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, bronz madalya kazandı.

Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'dan bronz madalya

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye ilk madalyasını kazandı.

Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. 

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.

Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı. Kariyerinin ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan milli sporcu, başarısını tatamite Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı takip ederek, milli sporcuya destek oldu.

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