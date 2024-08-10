Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tekvando +67 kilo çeyrek final mücadeleleri, Grand Palais'ta yapıldı.
Milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile mücadele etti.
Aydın, kadınlar +67 kiloda Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u yenerek yarı finale yükseldi.
Kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup olan milli tekvandocu, bronz madalya için tatamiye çıkacak.
NAFİA, ALTIN MADALYA İÇİN YOLUNA DEVAM EDİYOR!🥇— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
🇹🇷Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, +67 kilo çeyrek finalinde 🇯🇴Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 mağlup etti ve yarı finale çıktı!
👏Tebrikler Nafia! pic.twitter.com/jDp05aXScD
NAFİA, ALTIN MADALYA İÇİN YOLUNA DEVAM EDİYOR!🥇— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024
🇹🇷Milli tekvandocumuz Nafia Kuş Aydın, +67 kilo çeyrek finalinde 🇯🇴Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 mağlup etti ve yarı finale çıktı!
👏Tebrikler Nafia! pic.twitter.com/jDp05aXScD
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