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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde yenildi

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup oldu. Aydın bronz madalya için ter dökecek.

Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde yenildi

2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar tekvando +67 kilo çeyrek final mücadeleleri, Grand Palais'ta yapıldı.

Milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile mücadele etti.

Aydın, kadınlar +67 kiloda Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u yenerek yarı finale yükseldi.

Kadınlar +67 kilo yarı finalinde Fransız Althea Laurin'e mağlup olan milli tekvandocu, bronz madalya için tatamiye çıkacak.

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