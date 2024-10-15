Milli tenisçi Ayla Aksu Fransa'da ikinci oldu
Milli tenisçi Ayla Aksu Uluslararası Touraine Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci oldu.
Milli tenisçi Ayla Aksu, Uluslararası Touraine Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Belaruslu Yuliya Hatouka'ya 2-0 yenildi.
Dünya 297 numarası Ayla, Fransa'nın Joue-les-Tours kasabasında düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 530'uncu basamağındaki Hatouka ile karşılaştı.
Ayla Aksu, sert korttaki organizasyonun final maçını 7-6'lık setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.
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