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Milli tenisçi Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nde ikinci oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'ndeki turnuvada ikinci oldu.

Milli tenisçi Büyükakçay, Dominik Cumhuriyeti'nde ikinci oldu

Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde ter döktü.

Dünya 426 numarası Çağla, Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.

Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.

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