Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis'e veda etti

Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran Zeynep Sönmez , teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ikinci turunda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, sert zeminde oynanan maçta Kalieva'ya 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Son seti 4-1 geriden gelerek kazanan dünya 132 numarası Kalieva Çeyrek finale yükseldi.