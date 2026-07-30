NTV

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis'e veda etti

30.07.2026 04:55

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis'e veda etti
Anadolu Ajansı
AA
Google'da NTV'yi tercih et

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci turda elendi.

Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ikinci turunda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşı karşıya geldi.

 

Milli sporcu, sert zeminde oynanan maçta Kalieva'ya 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi.

 

Son seti 4-1 geriden gelerek kazanan dünya 132 numarası Kalieva Çeyrek finale yükseldi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery