Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis'e veda etti
30.07.2026 04:55
Anadolu Ajansı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Memphis Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci turda elendi.
Dünya sıralamasında ilk 50'ye girerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran Zeynep Sönmez, teklerde 4 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA 250 turnuvasının ikinci turunda ev sahibi ABD'den Elvina Kalieva ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, sert zeminde oynanan maçta Kalieva'ya 6-3, 5-7 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Son seti 4-1 geriden gelerek kazanan dünya 132 numarası Kalieva Çeyrek finale yükseldi.