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Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den çeyrek finalde veda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den çeyrek finalde veda

Zeynep Sönmez, 'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Turnuvası'nda çeyrek finalde elendi.

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşı karşıya geldi.

ÇEYREK FİNALDE VEDA

Aynı zamanda turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Navarro'ya 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den çeyrek finalde veda - 1
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