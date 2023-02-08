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Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş depremde yaşamını yitirdi

Eskişehirli milli voleybolcu Emincan Kocabaş, Malatya’da kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybetti.

Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş depremde yaşamını yitirdi

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, bir üzücü haber de Malatya’dan geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde forma giyen 25 yaşındaki milli voleybolcu Emincan Kocabaş, otel enkazında kalarak yaşamını yitirdi.

Milli sporcunun ölümü memleketi Eskişehir’i de yasa boğdu.

Kocabaş, oynadığı takımda 26 numaralı formayı giyiyordu. Milli voleybolcunun babası Bülent Kocabaş, İyi Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kocabaş, Milli Takım ile 2013’teki İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele etmiş ve madalya kazanmıştı.

TVF Erkekler 2. Ligi 6. Grup'ta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor'da enkaz altında kalan sporculardan Mehmet Can Ağırbaş da depremde hayatını kaybetti.

Milli voleybolcu Emincan Kocabaş ve Mehmet Can Ağırbaş depremde yaşamını yitirdi - 1
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