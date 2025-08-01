Milli yelkencilerden Fransa'da 5 madalya

Milli yelkenciler, Fransa'da düzenlenen 2025 IQ Foil Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda bir altın, bir gümüş ve üç bronz madalya kazandı.



Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Brest kentindeki organizasyonda, 36 ülkeden 379 sporcu yarıştı.



Şampiyonada Parla Kabasakal, 15 yaş altı kızlar kategorisinde dünya şampiyonu olurken genel sıralamada da üçüncü basamakta yer aldı.



Artun Şenol, 19 yaş altı erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Nurhayat Güven, 19 yaş altı kızlar kategorisinde, İrem Metin ise 15 yaş altı kızlarda bronz madalya kazandı.



Milli takım, ülke sıralamasında kürsünün ikinci basamağına yükseldi.