Milli yıldız için şartlar zorlanıyor. Kapı 50 milyon eurodan açılmıştı teklif ortaya çıktı

Süper Lig 'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , Can Uzun için Eintracht Frankfurt'la temasları sürdürüyor.



Galatasaray, 50 milyon eurodan kapıyı açan Eintracht Frankfurt'a bonuslarla beraber 30 milyon euroluk teklif yaptı. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ



Sarı-kırmızılılarda forma giymeyi çok isteyen genç futbolcunun 4+1 yıllık teklifi kabul ettiği ifade edildi. Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcunun imza atması durumunda 2.5 milyon euro garanti ücret alacağı aktarıldı.

Kulüplerin anlaşması halinde milli yıldız Türkiye 'ye gelecek.



KARİYERİ



Uzun, çıktığı 141 maçta 82 gol ve 19 asistlik performans sergilemişti.