Milli yıldız İsmail Yüksek, Neymar'ın doktoruna emanet

Ayak bileğinde kopma nedeniyle sezonu kapatan ve EURO 2024'te oynaması soru işareti olan milli yıldız İsmail Yüksek tedavisi için Sırbistan'a gitti.

YILDIZ FUTBOLCULARIN DOKTORUNA TEDAVİ



Avrupa Şampiyonası'na yetişmeyi hedefleyen Yüksek burada Tadic, Neymar, Buffon, Vidic ve Modric'i de tedavi eden Andreja Milutinovic'le tedavi sürecine devam edecek.



Özel kür ile Yüksek'in en kısa sürede sahalara dönmesi için kulüp de yoğun çaba harcayacak.