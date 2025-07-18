Milli yıldız Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı: Transfer iddiaları güçlendi
Transfer iddialarıyla gündemde olan Rıdvan Yılmaz, takımının kadrosuna alınmadı.
Rangers, Panathinaikos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçları için UEFA’ya bildirdiği kadroya Rıdvan Yılmaz'ı almadı.
24 yaşında futbolcu kadro dışı kaldı. Yılmaz'ın adı transferde Beşiktaş'la anılıyordu.
BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİALARI GÜÇLENDİ
2022-2023 sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 4 milyon euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a transfer olan Yılmaz, Türkiye’ye dönmeye hazırladığı iddia edilmişti. Kadroya alınmaması sonrası bu iddialar güçlendi.
Milli futbolcu, "Kulüple anlaşma olursan beden yana sıkıntı olmaz." ifadelerini kullanmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ
Beşiktaş bu sezon David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham gibi yıldız isimler peş peşe İstanbul'a getirmişti.
RANGERS'IN AÇIKLANAN KADROSU
Kaleci: Jack Butland, Liam Kelly, Kieran Wright
Defans: Max Aarons, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Leon King, John Souttar, James Tavernier, Jefte
Orta saha: Thelo Aasgaard, Nedim Bajrami, Connor Barron, Lyall Cameron, Oscar Cortes, Mohamed Diomande, Kieran Dowell, Robbie Fraser, Djiedi Gassama, Nico Raskin, Joe Rothwell
Forvet: Cyriel Dessers, Josh Gentles, Hamza Igamane, Danilo
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