Milli yıldız Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı: Transfer iddiaları güçlendi

Rangers, Panathinaikos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçları için UEFA’ya bildirdiği kadroya Rıdvan Yılmaz'ı almadı.



24 yaşında futbolcu kadro dışı kaldı. Yılmaz'ın adı transferde Beşiktaş'la anılıyordu.

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİALARI GÜÇLENDİ

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 4 milyon euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a transfer olan Yılmaz, Türkiye’ye dönmeye hazırladığı iddia edilmişti. Kadroya alınmaması sonrası bu iddialar güçlendi.



Milli futbolcu, "Kulüple anlaşma olursan beden yana sıkıntı olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş bu sezon David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham gibi yıldız isimler peş peşe İstanbul'a getirmişti.