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Milli yıldız Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı: Transfer iddiaları güçlendi

Transfer iddialarıyla gündemde olan Rıdvan Yılmaz, takımının kadrosuna alınmadı.

Milli yıldız Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı: Transfer iddiaları güçlendi

Rangers, Panathinaikos ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçları için UEFA’ya bildirdiği kadroya Rıdvan Yılmaz'ı almadı.

24 yaşında futbolcu kadro dışı kaldı. Yılmaz'ın adı transferde Beşiktaş'la anılıyordu. 

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİALARI GÜÇLENDİ

2022-2023 sezonun başında Beşiktaş’tan yaklaşık 4 milyon euro bedelle İskoçya Ligi ekiplerinden Rangers’a transfer olan Yılmaz, Türkiye’ye dönmeye hazırladığı iddia edilmişti. Kadroya alınmaması sonrası bu iddialar güçlendi. 

Milli futbolcu, "Kulüple anlaşma olursan beden yana sıkıntı olmaz." ifadelerini kullanmıştı. 

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERLERİ

Beşiktaş bu sezon David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham gibi yıldız isimler peş peşe İstanbul'a getirmişti. 

Milli yıldız Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı: Transfer iddiaları güçlendi - 1 Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 29 resmi maça çıkan Yılmaz bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

RANGERS'IN AÇIKLANAN KADROSU

Kaleci: Jack Butland, Liam Kelly, Kieran Wright

Defans: Max Aarons, Nasser Djiga, Emmanuel Fernandez, Leon King, John Souttar, James Tavernier, Jefte

Orta saha: Thelo Aasgaard, Nedim Bajrami, Connor Barron, Lyall Cameron, Oscar Cortes, Mohamed Diomande, Kieran Dowell, Robbie Fraser, Djiedi Gassama, Nico Raskin, Joe Rothwell

Forvet: Cyriel Dessers, Josh Gentles, Hamza Igamane, Danilo

Milli yıldız Rıdvan Yılmaz kadro dışı kaldı: Transfer iddiaları güçlendi - 2
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