Milli futbolcu Süper Lig'den 1. Lig'e gitti
07.07.2026 14:33
Son Güncelleme: 07.07.2026 14:46
Cenk Tosun milli takımda da forma giymişti.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen Cenk Tosun kariyerine 1. Lig'de devam edecek.
Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Cenk Tosun, 1. Lig'e gitti.
1. Lig ekibi Karagümrük, Tosun'u “Şampiyon Olmaya, Asırlık Çınara…Hoş geldin Cenk Tosun.” ifadeleriyle duyurdu.
35 yaşındaki Tosun, kariyerinde Frankfurt, Gaziantep, Beşiktaş, Everton, Crytal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giymişti.
Tosun kariyerinde çıktığı 528 maçta 199 gol 62 asistlik katkı sağlamıştı.
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