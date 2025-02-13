Milli yıldız Alperen sakatlıktan double-double ile döndü

NBA’de geçen hafta Houston Rockets’ın, Toronto Raptors’ı 94-87 yendiği maçın başında sakatlanan Alperen Şengün maça dönememişti ve All-Star kadrosunda da yer alan oyuncunun sakatlığı kafalarda soru işareti yaratmıştı.



MİLLİ BASKETBOLCUDAN DOUBLE-DOUBLE



Bu sabaha karşı Rockets’ın, evinde Suns’ı 119-111 yendiği maçta iyileşerek forma giyen milli basketbolcu double-double yaparak maçı tamamladı.



Belindeki sakatlığın iyileşmesiyle, Phoenix Suns karşısında 38 dakika sahada kalan genç oyucu 17 sayı ve 13 ribaund üretti, 5 de asist yaparak maçı double-double’la tamamladı.



Alperen’in takım arkadaşlarından Tari Eason 25 sayı ve Jalen Green de 18 sayı ile galibiyete önemli katkı yaparken, rakip takımın en skorer ismi ise 37 sayıyla Kevin Durant oldu.

NBA’in yıldız oyuncularından Kevin Durant, bu hafta oynadıkları ve Memphis Grizzlies'in Phoenix Suns'ı 119-112 yendiği maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşan 8’inci oyuncu olmuştu.