Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım, play-off için önemli bir avantajı cebine koydu.



Ay-yıldızlıların başarılı grafiğinin yanı sıra futbolcuların da gösterdiği performans oldukça dikkat çekici...



Hem milli formayla hem de kulüp takımlarında ortaya koydukları oyunlarla ön plana çıkan milli futbolcular, piyasa değerlerinde de önemli sıçrama yaptı.

CAN UZUN'DAN YÜKSELİŞ



Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Bundesliga ekibi Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun oldu.