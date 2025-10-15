Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi!
A Milli Takım'ın başarılı grafiğinin yanı sıra futbolcuların da performansının ardından piyasa değerleri dikkat çekiyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım, play-off için önemli bir avantajı cebine koydu.
Ay-yıldızlıların başarılı grafiğinin yanı sıra futbolcuların da gösterdiği performans oldukça dikkat çekici...
Hem milli formayla hem de kulüp takımlarında ortaya koydukları oyunlarla ön plana çıkan milli futbolcular, piyasa değerlerinde de önemli sıçrama yaptı.
CAN UZUN'DAN YÜKSELİŞ
Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Bundesliga ekibi Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun oldu.
Transfermarkt’ın son güncellemesine göre Can Uzun’un piyasa değeri 45 milyon euro’ya yükseldi. Bu artışla birlikte genç yıldız, Türk futbol tarihinin en değerli üçüncü oyuncusu konumuna geldi.
ZİRVE KENAN YILDIZ'DA
Futbol tarihinde gelmiş geçmiş en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular arasında zirve ise Kenan Yıldız'ın... Genç forvet, 75 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 60 milyon euro'luk piyasa değeriyle Arda Güler bulunuyor.
İşte Türk futbol tarihinde gelmiş geçmiş en değerli futbolcular:
KENAN YILDIZ (2025)
Piyasa değeri: 75 milyon euro
ARDA GÜLER (2025)
Piyasa değeri: 60 milyon euro
CAN UZUN (2025)
Piyasa değeri: 45 milyon euro
HAKAN ÇALHANOĞLU (2024)
Piyasa değeri: 45 milyon euro
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (2021)
Piyasa değeri: 45 milyon euro
ORKUN KÖKÇÜ (2023)
Piyasa değeri: 35 milyon euro
CENGİZ ÜNDER (2018)
Piyasa değeri: 35 milyon euro
ARDA TURAN (2015)
Piyasa değeri: 35 milyon euro
OZAN KABAK (2020)
Piyasa değeri: 32 milyon euro
FERDİ KADIOĞLU (2024)
Piyasa değeri: 30 milyon euro
