Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi!

A Milli Takım'ın başarılı grafiğinin yanı sıra futbolcuların da performansının ardından piyasa değerleri dikkat çekiyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup eden A Milli Takım, play-off için önemli bir avantajı cebine koydu.

Ay-yıldızlıların başarılı grafiğinin yanı sıra futbolcuların da gösterdiği performans oldukça dikkat çekici...

Hem milli formayla hem de kulüp takımlarında ortaya koydukları oyunlarla ön plana çıkan milli futbolcular, piyasa değerlerinde de önemli sıçrama yaptı.

CAN UZUN'DAN YÜKSELİŞ

Bu isimler arasında en dikkat çekeni ise Bundesliga ekibi Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun oldu.

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 1 Frankfurt forması giyen Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçında fileleri sarsmıştı.

Transfermarkt’ın son güncellemesine göre Can Uzun’un piyasa değeri 45 milyon euro’ya yükseldi. Bu artışla birlikte genç yıldız, Türk futbol tarihinin en değerli üçüncü oyuncusu konumuna geldi.

ZİRVE KENAN YILDIZ'DA

Futbol tarihinde gelmiş geçmiş en yüksek piyasa değerine ulaşan Türk futbolcular arasında zirve ise Kenan Yıldız'ın... Genç forvet, 75 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 60 milyon euro'luk piyasa değeriyle Arda Güler bulunuyor.

İşte Türk futbol tarihinde gelmiş geçmiş en değerli futbolcular:

KENAN YILDIZ (2025)
Piyasa değeri: 75 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 2 Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın gol sevinci

ARDA GÜLER (2025)
Piyasa değeri: 60 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 3 Arda Güler'in Bulgaristan maçında attığı gol sonrası yaşadığı gol sevinci

CAN UZUN (2025)
Piyasa değeri: 45 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 4 Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkmıştı

HAKAN ÇALHANOĞLU (2024)
Piyasa değeri: 45 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 5 Hakan Çalhanoğlu'nun A Milli Takım formasıyla yaşadığı gol sevinci

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (2021)
Piyasa değeri: 45 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 6 Çağlar Söyüncü ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho

ORKUN KÖKÇÜ (2023)
Piyasa değeri: 35 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 7 Orkun Kökçü, sezon başında Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu

CENGİZ ÜNDER (2018)
Piyasa değeri: 35 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 8 Cengiz Ünder, sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak imza atmıştı

ARDA TURAN (2015)
Piyasa değeri: 35 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 9 Arda Turan, aktif futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başladı.

OZAN KABAK (2020)
Piyasa değeri: 32 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 10 Ozan Kabak, A Milli Takım formasıyla seremonide

FERDİ KADIOĞLU (2024)
Piyasa değeri: 30 milyon euro

Milli yıldızdan büyük sıçrama: Tüm zamanların en değerli Türk futbolcuları arasına girdi! - 11 Ferdi Kadıoğlu, 2023/24 sezonunun sonunda Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olmuştu.

