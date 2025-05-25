Milli yıldızın golü kupaya yetmedi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, ezeli rakibi Sporting ile Portekiz Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geldi.



47. dakikada Orkun Kökçü finalde takımını öne geçirdi. 69'da Orkun 70'te Kerem oyundan alındı.

90+11'de ise gelen penaltı golüyle Gyökeres maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalarda Harder'in golüyle Sporting skoru 2-1'e getirdi. Trincao ise skoru belirleyerek farkı 2'ye çıkardı.

Rakibini 3-1 yenen Sporting şampiyonluğun ardından kupayı da müzesine götürmeyi başardı.