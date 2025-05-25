NTV.COM.TR

Milli yıldızın golü kupaya yetmedi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica, finalde Sporting'e yenildi ve kupayı kaybetti.

Milli yıldızın golü kupaya yetmedi

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı , ezeli rakibi Sporting ile Portekiz Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geldi. 

47. dakikada Orkun Kökçü finalde takımını öne geçirdi. 69'da Orkun 70'te Kerem oyundan alındı.

90+11'de ise gelen penaltı golüyle Gyökeres maçı uzatmalara götürdü. 

Uzatmalarda Harder'in golüyle Sporting skoru 2-1'e getirdi. Trincao ise skoru belirleyerek farkı 2'ye çıkardı. 

Rakibini 3-1 yenen Sporting şampiyonluğun ardından kupayı da müzesine götürmeyi başardı. 

ORKUN'UN GOLÜ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...