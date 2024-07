Milli yıldız İrfan Can Kahveci baba oldu

Fenerbahçe'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata 'merhaba' diyen Minik Ata'ya sarı-lacivert dünyamıza 'Hoş geldin' diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz." denildi.