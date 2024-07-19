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Milli yıldız İrfan Can Kahveci baba oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, baba oldu.

Milli yıldız İrfan Can Kahveci baba oldu

'de milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İrfan Can Kahveci, ikinci kez baba oldu. Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde hayata 'merhaba' diyen Minik Ata'ya sarı-lacivert dünyamıza 'Hoş geldin' diyor, Gözde ve İrfan Can Kahveci çiftini tebrik ediyoruz." denildi.

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