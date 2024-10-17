Milli yıldızlar Kerem ve Orkun'un takımı Benfica'ya men tehlikesi

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün takımı Benfica men cezası alabilir.



Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi.



Söz konusu haber için "Benfica tarihinin en ciddi spor suçlaması." başlığı atıldı.



Suçlu bulunması halinde Benfica'nın 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilmesi gündemde. Portekiz ekibi 5-8 puan silme ve para cezası da alabilir.