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Milli yıldız Zehra Güneş'ten yeni imza

VakıfBank, milli voleybolcu Zehra Güneş ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Milli yıldız Zehra Güneş'ten yeni imza

12 yaşından beri aynı formayı giyen takımında kaldı. 

Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilen milli voleybolcu Güneş, 12 yaşından beri formasını giydiği 'la yeni sözleşmeye imza attı.

Sarı-siyahlı ekip bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Güneş'in yanı sıra libero Ayça Aykaç Altıntaş ve pasör Sıla Çalışkan’ın da sözleşmeleri yenilendi.

KARİYERLERİ

Zehra Güneş VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşarken, Ayça Aykaç Altıntaş 4 FIVB Kulüpler Dünya Kupası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley, 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısında yetişen Sıla Çalışkan ise 2024/25 sezonu öncesi tekrardan sarı-siyahlı ekibe dönmüştü.

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