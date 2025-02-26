Milli yıldız Zehra Güneş'ten yeni imza

KARİYERLERİ Zehra Güneş VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşarken, Ayça Aykaç Altıntaş 4 FIVB Kulüpler Dünya Kupası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley, 4 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. VakıfBank altyapısında yetişen Sıla Çalışkan ise 2024/25 sezonu öncesi tekrardan sarı-siyahlı ekibe dönmüştü.

Sarı-siyahlı ekip bu sezon başında takım kaptanlığı görevini üstlenen Güneş'in yanı sıra libero Ayça Aykaç Altıntaş ve pasör Sıla Çalışkan’ın da sözleşmeleri yenilendi.

12 yaşından beri aynı formayı giyen Zehra Güneş takımında kaldı. Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilen milli voleybolcu Güneş, 12 yaşından beri formasını giydiği Vakıfbank 'la yeni sözleşmeye imza attı.

2011 yılından bu yana VakıfBank’ı daima zirveye taşımak için emek veren, başarılarımızda büyük payı olan ve bu sezon kaptanlık görevini üstlenerek ailemize güç katan Zehra Güneş ile sözleşmemiz yenilenmiştir.

Birlikte nice başarılara kaptan!💛🖤 pic.twitter.com/QkV8BuSbmX