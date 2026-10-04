Milli yüzücüden 10 saat 20 dakikalık çifte rekor

Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği ifade edilen açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu unvanlarını kazandığı vurgulandı.

Antrenörlüğünü, kendisi de dünyanın en zorlu parkurlarından olan ve Oceans 7'ı geçerek tarihe adını yazdıran Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.