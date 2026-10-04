Milli yüzücüden 10 saat 20 dakikalık çifte rekor
04.10.2026 02:27
18 yaşındaki Eda Savcıgil, 32 kilometrelik parkuru 10 saat 27 dakikada yüzdü.
Türk ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, dünyanın en zorlu açık su parkurlarından Okyanus Yedilisi'nin (Oceans 7) dördüncü ayağı Catalina Kanalı'nı çifte rekorla geçti.
18 yaşındaki açık deniz ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil , ABD'nin California eyaletindeki Santa Catalina Adası'ndan girdiği okyanustan yaklaşık 32 kilometre sonra çıktı.
Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada geçen milli yüzücü Eda Savcıgil, etabı en hızlı geçen kadın ve en genç Türk yüzücü unvanını elde etti.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli ultramaraton yüzücüsü Eda Savcıgil'in Okyanus Yedilisi kapsamındaki 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı çifte rekor kırarak tamamladığını duyurdu.
Milli sporcunun Okyanus Yedilisi'nin ilk parkuru olan Catalina Kanalı geçişini 10 saat 27 dakikada bitirdiği ifade edilen açıklamada, Eda'nın elde ettiği dereceyle parkuru en hızlı tamamlayan kadın yüzücü ve etabı geçen en genç Türk sporcu unvanlarını kazandığı vurgulandı.
Antrenörlüğünü, kendisi de dünyanın en zorlu parkurlarından olan ve Oceans 7'ı geçerek tarihe adını yazdıran Bengisu Avcı'nın üstlendiği milli yüzücünün diğer parkurlar için hazırlıklarını sürdüreceği aktarıldı.